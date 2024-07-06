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2024 Oakland A's Area Code Team

Streak One

Streak One

Hall of Famer
Staff
Nov 11, 2003
27,544
10,128
113
Chase Bentley Granite Bay (Texas A&M)
Alec Blair De La Salle
Cash Brennan Rocklin (Arizona)
Antonio Castro De La Salle (Cal Poly)
Manny Dorantes Palma (Cal)
Brady Estes Whitney
Brayden Jaksa Irvington (Oregon)
Marco Jones San Ramon Valley (Texas A&M)
Rohan Kasanagottu Valley Christian (USC)
John Kasten Clovis (North Carolina)
Brock Ketelsen Valley Christian (Stanford)
Cooper Kunis Oakmont
Kole Laubach Valley Christian
Joey Lorenzini Rocklin
Quinten Marsh Valley Christian (Stanford)
Sean McGrath San Marin (Cal Poly)
Elijah McNeal Dublin (UC Davis)
Marcus Mickle St. Mary's-Stockton
Trey Morris Washington-Fresno (Texas)
Jordan Ortiz Valley Christian (LMU)
Kyle Pettersen Roseville (UC Davis)
Kyle Pott Franklin Elk Grove
Brock Sell Tokay (Stanford)
Tyler Spangler De La Salle (2026 Stanford)
Jaxon Valenzula Great Oak
Waylon Walsh Mitty (Santa Clara)
Kaleb Wing Scotts Valley (LMU)
David Wiser Bradshaw Christian (Stanford)
Dylan Wood Franklin-Elk Grove (Arizona)
 
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