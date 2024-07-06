2024 Oakland A's Area Code Team

Chase Bentley Granite Bay (Texas A&M)

Alec Blair De La Salle

Cash Brennan Rocklin (Arizona)

Antonio Castro De La Salle (Cal Poly)

Manny Dorantes Palma (Cal)

Brady Estes Whitney

Brayden Jaksa Irvington (Oregon)

Marco Jones San Ramon Valley (Texas A&M)

Rohan Kasanagottu Valley Christian (USC)

John Kasten Clovis (North Carolina)

Brock Ketelsen Valley Christian (Stanford)

Cooper Kunis Oakmont

Kole Laubach Valley Christian

Joey Lorenzini Rocklin

Quinten Marsh Valley Christian (Stanford)

Sean McGrath San Marin (Cal Poly)

Elijah McNeal Dublin (UC Davis)

Marcus Mickle St. Mary's-Stockton

Trey Morris Washington-Fresno (Texas)

Jordan Ortiz Valley Christian (LMU)

Kyle Pettersen Roseville (UC Davis)

Kyle Pott Franklin Elk Grove

Brock Sell Tokay (Stanford)

Tyler Spangler De La Salle (2026 Stanford)

Jaxon Valenzula Great Oak

Waylon Walsh Mitty (Santa Clara)

Kaleb Wing Scotts Valley (LMU)

David Wiser Bradshaw Christian (Stanford)

Dylan Wood Franklin-Elk Grove (Arizona)