NCP Baseball Top 20: Acalanes jumps into the Top 20

1. St. Francis, Mountain View (7-0) LW: #1 2. Valley Christian, San Jose (5-2) LW: #2 3. De La Salle (1-1) LW: #3 4. Vacaville (3-0) LW: #4 5. Franklin, Elk Grove (1-1) LW: #5 6. Jesuit (0-0) LW: #6 7. Davis (1-0) LW: #7 8. Acalanes (4-0) LW: NR 9. Foothill-Pleasanton (5-1) LW: #9 10. Elk Grove (0-2) LW: #8 11. Amador Valley (5-0) LW: #18 12. College Park (3-2) LW: NR 13. Cardinal Newman (3-1) LW: #19 14. Monte VIsta (2-2) LW: #12 15. Heritage (3-1) LW: #13 16. Serra (4-2) LW: NR 17. Drake (5-1) LW: #14 18. Los Gatos (4-2) LW: #15 19. Mitty (4-1) LW: #16 20. Marin Catholic (5-0) LW: #20